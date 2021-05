Sztum: Remont stacji kolejowej dobiega końca. Powstanie nowy węzeł integracyjny wokół dworca PKP? Zobacz zdjęcia

– Mam wizję tego węzła integracyjnego w głowie i wstępnie rozrysowaną na papierze – mówi Leszek Tabor, burmistrz Sztumu. – Chodzi o to, by wokół dworca kolejowego, który przecież pozostanie w tym samym miejscu, mimo przesunięcia peronu, zintegrować szereg dziedzin komunikacji. Od komunikacji publicznej, czyli pociągów i autobusów różnych przewoźników, poprzez parkingi dla samochodów i miejsca postojowe dla rowerów, drogi rowerowe. By można było dojechać tu samochodem czy rowerem, zostawić go i wsiąść do pociągu albo cały proces odwrócić. Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzeba współpracy kilku stron.