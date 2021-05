Sesja Rady Powiatu Sztumskiego. Jest wniosek o odwołanie Sylwii Celmer ze stanowiska starosty. Będzie głosowany pod koniec maja 2021 r.

Minione dwa lata wnioskodawcy określili jako stracone dla powiatu. Budżety są na przetrwanie. Dramatycznie zmieniła się też obsada personalna starostwa – odeszło wielu doświadczonych fachowców. Brak współpracy z samorządami gminnymi, brak uczestnictwa starosty w konsultacjach Strategii Województwa Pomorskiego. To tylko część uwag krytycznych ze strony sygnatariuszy wniosku.

Rada Powiatu Sztumskiego obradowała we wtorek, 4 maja na XXIII sesji, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Obrady toczyły się online.

Zgodnie z przepisami, głosowanie nad wnioskiem odbyć się może najwcześniej po 30 dniach od chwili złożenia . Przewodnicząca rady – która formalnie jest pracodawcą starosty – po sesji wręczyła Sylwii Celmer pismo o udzieleniu jej na czas od 4 do 28 maja zaległego urlopu .

Sylwia Celmer uznała uzasadnienie wniosku o jej odwołanie za niemerytoryczne. Odparła, że urlop może wykorzystać do końca września. Dobrosława Frączek wyjaśniła, że chodzi o zaległy urlop za lata 2019 i 2020. Jeśli starosta się do tego nie zastosuje, sprawa zostanie zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy.