Stare Pole. Przejazdy kolejowe nie będą zlikwidowane? Wójt przekazał swoje uwagi projektantom, zaprotestowały też władze powiatu Anna Szade Radosław Konczyński

Do modernizacji linii kolejowej nr 204 z Malborka do Braniewa droga daleka, ale gdyby w ramach inwestycji zniknęło kilka przejazdów w gminie Stare Pole, byłoby to duże utrudnienie dla mieszkańców.