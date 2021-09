Szkoły zaszczepią uczniów przeciwko COVID-19. Wcześniej przeprowadzą kampanię informacyjną

Obecnie zaszczepionych jest ok. 46 proc. Polaków. To wciąż za mało bo o odporności populacyjnej możemy mówić gdy zaszczepionych zostanie około 80 proc. procent społeczeństwa, dlatego w najbliższych tygodniach placówki edukacyjne mają zachęcać uczniów i ich rodziców do szczepień przeciw COVID-19. Wszak to od nich może zależeć to jak długo szkoły będą uczyć stacjonarnie.