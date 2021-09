Pierwszy dzwonek zabrzmiał w trójmiejskich szkołach. Oświata wraca do normalnego trybu

1 września wszystkie placówki oświatowe wracają do zajęć stacjonarnych. Po tylu miesiącach nauczania zdalnego, na zmianę z hybrydowym, powrót do normalności dla niektórych uczniów może stanowić ogromne wyzwanie. Możliwość wstawania na ostatnią chwilę, brak konieczności dojazdów do szkoły czy też brak czujnego oka nauczyciela była im na rękę. Mimo to, szczęśliwie, zdecydowana większość cieszy się z powrotu do klasy i widoku dawno niewidzianych kolegów.

Szkoły nadal będą funkcjonować w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi, przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, do szkoły może przychodzić tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, na którego nie został nałożony obowiązek kwarantanny ani izolacji domowej.