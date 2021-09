Minister zdrowia Adam Niedzielski w Wejherowie. Na rozpoczęciu roku szkolnego zachęcał do szczepień

1 wrześniaministerstwo zdrowia poinformowało o 366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 13 osób, w tym 8 miało choroby współistniejące. Zdaniem szefa resortu zdrowia to niepokojąca tendencja. Dlatego podczas uczestnictwa w inauguracji roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie minister Adam Niedzielski zachęcał do szczepienia.

- Wynik dotyczący 366 nowych zakażeń, to ponad 50 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia. Gdyby ta tendencja się utrzymała, to oznaczałoby to duże przyspieszenie wzrostu. Do tej pory obserwowaliśmy wzrost rzędu 20-25 proc. Ta liczba powinna być dla nas wszystkich wyraźnym sygnałem, że wirus jest cały czas z nami i stanowi realne zagrożenie – powiedział podczas briefingu prasowego Adam Niedzielski. - Kluczowym elementem, który pozwoliłby przejść nam perypetie kolejnej fali, to większy poziom wyszczepienia. Przygotowaliśmy z ministerstwem edukacji i nauki akcję w ramach, której dzieci będą mogły zostać zaszczepione. Celujemy w trzeci tydzień września. Zbieramy deklaracje od chętnych. Jest pełna dobrowolność. Niech zachętą będą nie tylko badania kliniczne, ale to co się dzieje na zachodzie Europy. Mimo dużej liczby zakażeń idącej w dziesiątki tysięcy jest bardzo mało hospitalizacji i o wiele mniej zgonów. To są twarde argumenty, które powinny przekonać do szczepienia - podkreślił minister.