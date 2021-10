Spotkanie z Anną Czekanowicz w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Autorka prezentowała najnowszy tom wierszy

W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbyło się autorskie spotkanie z poetką, prozaiczką, scenarzystką i redaktorka Anną Czekanowicz. Prowadzącym był prof. Stanisław Rosiek, z którym autorka w przeszłości współorganizowała sesje literackie „Punkt po punkcie”. Jej najnowszy tom pt. „Szelest sukienki” zawiera kilkadziesiąt wierszy wybranych przez samą poetkę, napisanych w latach 1974-2020. Bohaterka wtorkowego wieczoru przeczytała pięć z mich, a następnie opowiedziała historie z nimi związane.

Pierwszy przeczytany utwór został napisany w latach 70. To właśnie w tym czasie artystka należała do grupy poetyckiej „Wspólność”.

– To osoby studiujące wówczas na gdańskim uniwersytecie – mówiła Anna Czekanowicz. - Grupa, która nawet pisała manifesty poetyckie. Opierała się na tym, że to, co prywatne, to co indywidualne, pojedyncze - jest najważniejsze. I mimo że teoretycznie wydaje się, iż należy mówić o świecie zewnętrznym, to tak naprawdę o tym świecie zewnętrznym również można powiedzieć wyłącznie, gdy zagłębimy się w świat wewnętrzny.