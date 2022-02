Społecznicy i Platforma Obywatelska chcą uporządkowania terenu po dawnych basenach na Polance Redłowskiej

Gdyńska Platforma Obywatelska oraz Miasto Wspólne chcą przygotować razem z mieszkańcami projekt do budżetu obywatelskiego, który będzie zakładał uporządkowanie gruzowiska po basenach na Polance Redłowskiej. To efekt przeprowadzonych konsultacji społecznych, które oba środowiska wspólnie zorganizowały. Jednak projekt do BO ma zakładać tylko usprzątanie terenu, dalsze kroki, jak słyszymy, powinny należeć do miasta.

- Społecznicy oraz radni Platformy Obywatelskiej zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w przygotowaniu raportu, który miał dotyczyć przyszłości Polanki Redłowskiej - mówi Tadeusz Aziewicz, gdyński poseł Platformy Obywatelskiej, który współfinansował konsultacje. - Raport powstał w oparciu o dialog z mieszkańcami Gdyni, jest zredagowany przez niezależnych ekspertów. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Uczestnictwo w dialogu obywatelskim jest dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy wyszli z roli obserwatora i stali się aktywnymi obywatelami, którzy uczestniczą w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Wierzę głęboko, że ta praca, którą wykonaliśmy ma sens i jej efektem będzie dobra decyzja dotycząca przyszłości Polanki Redłowskiej.