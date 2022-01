Polanka Redłowska w Gdyni nie zostanie zabudowana. To gest dobrej woli, czy sprytna zagrywka prezydenta Wojciecha Szczurka? [18.01.2022]

- To z pewnością nie są dobre czasy na inwestowanie w tego typu projekty - potwierdza nam jeden z właścicieli gdyńskich hoteli. - Wszyscy ciągle się boimy i liczymy straty. Generalnie branża hotelowa nadal liże rany po lockdownach spowodowanych koronawirusem. Nie wiadomo też, kiedy zakończy się stan pandemii i czy przypadkiem nie czekają nas jeszcze kolejne obostrzenia. Część interesów już zbankrutowała lub zmieniła właścicieli. Inni posiadacze hotelów i pensjonatów wydali zaoszczędzone w poprzednich latach pieniądze i zredukowali zatrudnienie, aby utrzymać się w branży. Kto nie miał żadnych "zaskórniaków", jest wręcz w dramatycznej sytuacji. Gdyby nie te wszystkie tarcze osłonowe i finansowe, w mojej ocenie co najmniej połowa właścicieli hoteli i pensjonatów już by zbankrutowała. Tego typu pomoc nie będzie jednak trwać wiecznie, więc obecnie nikt raczej nie myśli o inwestowaniu, tylko przetrwaniu i przeczekaniu.