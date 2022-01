Czy w sprawie Polanki Redłowskiej możliwy jest kompromis?

Trwające od blisko dekady zamieszanie z Polanką Redłowską wydaje się nie mieć końca. Po kolejnych dyskusjach dotyczących przyszłości terenów i setkach uwag składanych przez mieszkańców nadal nie wiemy, czy gdyński samorząd zdecyduje się na sprzedaż terenów po byłych basenach. Teraz z następną propozycją wychodzą radni Platformy Obywatelskiej oraz miejscy aktywiści, którzy chcą, aby gdyński samorząd ogłosił 5-letnie moratorium, podczas którego miasto miałoby wspólnie z mieszkańcami wypracować kompromis.

- Polanka Redłowska rozbudziła zaangażowanie społeczne gdynian - mówi Tadeusz Szemiot, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdyni. - Mieszkańcy zebrali 4,5 tysiąca podpisów pod petycją Miasta Wspólnego, która była sprzeciwem wobec planów sprzedaży terenów po basenach na Polance Redłowskiej. Wniesiono też rekordowe 500 uwag do projektu planu miejscowego. Narodził się też aktywny ruch społeczny Polanka dla Wszystkich. Gdynianie chcą mieć szansę, aby móc się wypowiedzieć i zadecydować, jaki los powinien spotkać Polankę Redłowską. W gdyńskich warunkach nie jest łatwo zebrać i zaangażować tylu ludzi wokół jakiejś lokalnej sprawy. Miasto Gdynia wydaje duże pieniądze, żeby w innych sprawach wzbudzić chociaż elementarne zainteresowanie ludzi wspólną przestrzenią. Tutaj mamy coś autentycznego, miasto nie może zmarnować tego potencjału. Musimy to przekuć w nasz ogólnogdyński sukces, który wykorzystamy, żeby potem się nim chwalić. Te wszystkie argumenty powinny przekonać Wojciecha Szczurka do zmiany podejścia i sięgnięcia po tę aktywność. Dlatego apelujemy do prezydenta o 5-letnie moratorium dla Polanki Redłowskiej. To będzie czas, by razem z gdynianami wypracować pomysły na Polankę Redłowską. Każdy z nas ma swój pomysł na Polankę Redłowską. Chcemy, żeby było to coś wspólnego i kompromisowego. Prosimy miasto o wstrzymanie wszystkich planów co do tego miejsca.