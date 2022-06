Paweł Małaszyński w klipie Spirit In The Forest z Wejherowa. Nagranie można obejrzeć już w Internecie Tomasz Smuga

"A Qustion of time" to kolejny klip Depeche Mode, który na warsztat wzięli muzycy z grupa Spirit in the Forest z Wejherowa. Tym razem do współpracy zaprosili aktora Pawła Małaszyńskiego. Klip można obejrzeć już na YouTube. Jak wam się podoba? Podzielcie się swoimi opiniami.