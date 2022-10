Specjalna akcja "Dziennika Bałtyckiego" Siła KobieTY - tej jesieni pamiętajmy o profilaktyce nowotworów kobiecych

Zapraszamy Was do wspólnej wyprawy po wiedzę i zdrowie. Siła KobieTY to akcja, której bohaterkami są mieszkanki Pomorza. Wygrały walkę z rakiem, dziś są wsparciem dla innych. Kilkanaście z nich przyjęło nasze zaproszenie do udziału w specjalnej sesji artystycznej, którą zaplanowaliśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 4 listopada wszystkie fotografie będzie można oglądać podczas wystawy - najpierw w przestrzeniach ASP, w kolejnych dniach w wybranych galeriach handlowych na Pomorzu.

Jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci kobiet w Polsce - codziennie blisko 50 z nich dowiaduje się o chorobie. Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia, w latach 2010-2016 współczynnik zgonów spowodowanych rakiem piersi wzrósł o 7,2 proc. W roku 2021 ten rodzaj nowotworu był najczęściej diagnozowany. Skoro medycyna wciąż tak dynamicznie się rozwija, a rewolucyjne formy leczenia coraz częściej okazują się skuteczne, dlaczego statystyki dotyczące zachorowań na raka piersi w Polsce tak bardzo niepokoją? Odpowiedzi szukamy w najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów. Te jednoznacznie wskazują, że Polki obawiają się badań profilaktycznych i rzadko się na nie decydują. Boimy się diagnozy i dalszych kroków z nią związanych. Zaledwie jedna kobieta na 16 w wieku 20-40 lat wykonała badanie w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi. Na diagnostykę decyduje się tylko 1,2 proc. pań poniżej 30. roku życia. Tymczasem choroba dotyka coraz większej liczby kobiet w przedziale wiekowym 20-49.

Specjaliści przypominają, że wyłącznie prewencja i regularne badania mogą nas uchronić przed nowotworem. Im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na pełny powrót do zdrowia. Warto pokonać strach i zawalczyć o własne zdrowie i życie. Pomoże w tym nasza akcja, którą dziś inaugurujemy. Jej bohaterkami są kobiety, które mają za sobą trudną, ale zwycięską walkę.

Siła KobieTY - fotografie i przesłanie

Usłyszały diagnozę, ale się nie poddały. Zawalczyły o swoje zdrowie. Teraz są naszymi bohaterkami. Niezwykłe kobiety dzielą się swoimi historiami, chcą inspirować, zachęcić do badań, do innego spojrzenia na profilaktykę. Promują zdrowie i życie. Kilkanaście z nich przyjęło nasze zaproszenie do udziału w specjalnej sesji artystycznej, którą zaplanowaliśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

4 listopada wszystkie fotografie będzie można oglądać podczas wyjątkowej wystawy - najpierw w przestrzeniach ASP, w kolejnych dniach w wybranych galeriach handlowych w kilku miastach na Pomorzu. Zobaczycie nasze pomorskie bohaterki, które razem stworzą obraz wyjątkowej kobiecej siły i odwagi.

Profilaktyka - jak o nią zadbać

Jedną z głównych przyczyn zbyt późnej diagnozy nowotworu jest strach przed usłyszeniem „wyroku”. Przypominamy więc, że odpowiednio wcześnie wykryta zmiana jest w stu procentach uleczalna! Dlatego tak ważne są regularne badania - zarówno u lekarza, jak i te, które możemy wykonać same.

Eksperci przekonują, że regularne samobadanie i wizyty u lekarza należy rozpocząć już od 20. roku życia. Same możemy uratować swoje zdrowie i życie, badając piersi raz w miesiącu, 2-3 dni po menstruacji. Choroba wykryta we wczesnym stadium nie jest wyrokiem. Co więcej, jest całkowicie uleczalna. O istotę prewencji i profilaktyki zapytaliśmy Annę Marlęgę-Woźniak, psychoonkologa, koordynatorkę Akademii Walki z Rakiem, działającej z inicjatywy Fundacji Hospicyjnej. Jej celem jest wspieranie osób doświadczających nowotworu, a także ich rodzin i przyjaciół. Jako koordynatorka AWZR, nasz ekspert prowadzi konsultacje i oferuje indywidualną pomoc. Poza tym kieruje grupami wsparcia i dba o to, by w ofercie Akademii znalazły się aktywności wzmacniające proces leczenia oraz takie, z których można skorzystać już po zakończonym procesie. - Powszechnie wiadomo, że liczba zachorowań na nowotwory wzrasta z roku na rok - mówi Anna Marlęga-Woźniak. - W ostatnich latach to wynik między innymi pandemii koronawirusa, która wielu osobom uniemożliwiła wizyty lekarskie oraz diagnozę - podkreśla. - Abstrahując jednak od pandemii, trzeba przyznać, że więcej diagnoz wynika również z liczby badających się osób. Ale to wciąż za mało - zaznacza.

Ponadto rozwój medycyny sprzyja wykrywaniu nowotworów już w bardzo wczesnym stadium. Ze statystyk wynika niezwykle istotny wniosek, który stanowi najważniejszy argument za profilaktyką. - To, że liczba zachorowań wzrasta, nie oznacza wcale zwiększonej śmiertelności - tłumaczy koordynatorka AWZR. - Profilaktyka służy temu, żeby poczuć się bezpiecznie i upewnić, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jednak okaże się, że proces chorobowy już się zaczyna, możemy wychwycić go na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na pełne wyzdrowienie - przypomina. W naszych publikacjach, które będziemy proponować do końca listopada, wspólnie z ekspertami odpowiemy na wiele istotnych pytań. Wszystkie te wskazówki i podpowiedzi przekażcie swoim córkom, siostrom, przyjaciółkom... Wspólnie skorzystajmy z wiedzy i doświadczenia innych kobiet. Jesienią zadbajmy o swoje zdrowie.