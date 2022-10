Siła KobieTY - profilaktyka naprawdę ratuje życie i zdrowie - nie rezygnujcie z usg piersi i mammografii

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi przypada w październiku. Ale dzień to za mało, by sobie opowiedzieć o wszystkich ważnych sprawach związanych tak naprawdę z ochroną życia. Dlatego najważniejsze tematy będziemy omawiać do końca listopada, przypominając, co możemy zrobić dla siebie i jak się wspierać. Bo rak piersi jest najczęściej dotykającym kobiety nowotworem. Im wcześniej wykryty, tym skuteczniej i łatwiej można go leczyć.

Dlatego warto znać badania zalecane w profilaktyce raka piersi i korzystać z nich - podpowiada nasz ekspert lek. Magdalena Gudzińska-Adamczyk, epidemiolog, dyrektor ds. działań i standardów przeciwpandemicznych w PZU Zdrowie, która specjalnie dla nas przygotowała ten poradnik.