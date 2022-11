Siła KobieTY. Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego - co musimy wiedzieć

Szybka ścieżka onkologiczna

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, potocznie zwana zieloną kartą DiLO, jest elementem szybkiej ścieżki onkologicznej, czyli zbioru przepisów gwarantujących pacjentowi szybką diagnostykę onkologiczną i leczenie przeciwnowotworowe. Co ważne, szybka ścieżka z wykorzystaniem karty DiLO może być realizowana jedynie w tych ośrodkach, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na pakiet onkologiczny. W takich placówkach na drzwiach wejściowych znajdziemy zielone logo z napisem: Szybka terapia onkologiczna.

Kto może wystawić kartę DiLO

Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie wywiadu i badań - podejrzewa nowotwór złośliwy, ma prawo do wystawienia karty DiLO i skierowania pacjenta do właściwego specjalisty. Dlatego tak ważne jest, aby każdy pacjent, który zauważy jakiekolwiek niepokojące objawy, udał się jak najszybciej na wizytę do lekarza POZ. Podczas wizyty lekarz przeprowadza badanie, które polega na zebraniu wywiadu dotyczącego samopoczucia, objawów, czynników ryzyka, wszelkich zabiegów i operacji oraz chorób przebytych w przeszłości. Ponadto uzupełnia informacje o precyzyjne dane dotyczące aktualnego stanu ogólnego i możliwości organizmu. Jeśli lekarz POZ stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na dalsze badania.