Siła KobieTY. Badaj się, żeby żyć! Rozmowa z ambasadorką naszej akcji Martą Smuk

Szlifuję diamenty (śmiech). Jestem trenerką wokalną, od lat uczę śpiewu - pracuję z ludźmi, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności artystyczne. Po dwudziestoparoletniej przygodzie ze sceną - byłam aktorką teatrów muzycznych w całej Polsce - postanowiłam zmienić swoje życie i stworzyć coś własnego. Założyłam w Gdyni Warsztat Działań Scenicznych; miejsce, gdzie wraz z gronem najlepszych pedagogów szkolimy przyszłych aktorów, wokalistów i tancerzy. Przygotowujemy młodzież do zdawania egzaminów do szkół artystycznych, prowadzimy zajęcia artystyczne dla najmłodszych, organizujemy warsztaty i spotkania z mistrzami zawodu…

Siła KobieTY to szerzenie świadomości o profilaktyce nowotworów kobiecych również za pomocą sztuki. Jak się pani czuje jako ambasadorka projektu?

To spore wyróżnienie - jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do tego projektu. Przyznam, że jest to też duże wyzwanie - wcześniej długo wzbraniałam się przed głośnym opowiadaniem mojej historii. Nie chciałam, aby choroba stała się głównym wątkiem opowieści o mnie, o rolach, które gram, o mojej pozascenicznej działalności. Wciąż miałam zamiar grać główną rolę w przedstawieniu (śmiech), nikt mi tego nie zabierze!