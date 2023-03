Spacer dla Bałtyku. Edukują i zachęcają mieszkańców i turystów do sprzątania trójmiejskich plaż

- Jako deweloper czujemy odpowiedzialność za miejsca, w których powstają nasze osiedla. Chcemy dbać o miasta, dzielnice i przyrodę, zachęcając do tego również naszych klientów. Zależy nam na edukacji i pokazywaniu dobrych wzorców. Wiele naszych inwestycji ROBYG powstaje nieopodal morza, więc pomysł na akcję Spacer dla Bałtyku zrodził się naturalnie i jest wynikiem naszych obserwacji. Widzimy wiele śmieci znajdujących się przy pobliskich plażach i postanowiliśmy temu przeciwdziałać. Chcemy, aby każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę do poprawy stanu środowiska, wierzymy, że takie wspólne, długofalowe działania przynoszą najlepsze, pełne satysfakcji efekty – mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG w ROBYG. – Do akcji chętnie przyłączą się też nasi pracownicy.