Rusza akcja "Mój Bałtyk". Wspólnie zadbajmy o nasze morze Danuta Strzelecka

Po raz drugi zapraszamy Was do udziału w naszej akcji "Mój Bałtyk". Ubiegłoroczna akcja "Dziennika Bałtyckiego" cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo i temat jest ważny. Chodzi o ochronę naszego Morza Bałtyckiego. To najbardziej zanieczyszczone z mórz na świecie. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu jest postępująca eutrofizacja, intensywne połowy oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. Akcję kierujemy do rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej, seniorów. Wszystkich tych, którym temat ekologii jest bliski.