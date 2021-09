Siesta znów w Gdańsku. Festiwal rozpocznie się w czwartek. Od razu będzie żywiołowo

Jeszcze latem, a już na progu jesieni, Festiwal Muzyki Szczęśliwej ponownie zawita do Gdańska. - Tych dziewięć koncertów wypełni ciała i umysły serotoniną bardziej niż koktajle witaminowe –mówi Maciej Farski, współorganizator Gdańsk LOTOS Siesta Festivalu, gdy pytamy, jaka będzie jedenasta odsłona imprezy. - Formuła jest niezmienna, lubiana i sprawdzona. Pokażemy nowe twarze, co nie oznacza, że są to przypadkowe „odkrycia”.