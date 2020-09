Gdańsk Lotos Siesta Festival rusza we wtorek 8.09.2020. Przeniesiony i zorganizowany tak, by przynieść słuchaczom trochę szczęścia [program]

Przeniesiony w czasie, przeorganizowany, z obostrzeniami, ale w niemal takim samym, jaki pierwotnie zakładano składzie artystów. To oni zagwarantują dawkę muzyki szczęśliwej w czasie jubileuszowego Gdańsk Lotos Siesta Festivalu. Wykonawcy będą musieli wystąpić dwukrotnie (niektórzy dwukrotnie), z uwagi na obostrzenia (ograniczone miejsca na salach koncertowych i w klubach muzycznych).

Jubileuszową edycję imprezy rozpocznie we wtorek 8 września, dwoma koncertami mistrz gitary, Joscho Stephan. Wykonującego z perfekcyjną wirtuozerią tzw. cygański jazz, będzie można posłuchać w Starym Maneżu. Zapowiada się gratka dla zakochanych w ciepłym, energetycznym brzmieniu, które przed laty popularyzował Django Reinhardt. Koncerty rozpoczną się o godz. 19 i 21.

Zaznaczmy tradycję fado Pedro Moutinho prezentował festiwalowym słuchaczom w Gdańsku, 10 lat temu, w czasie niezapomnianych występów na barce.

Dziś, po dekadzie występów w najbardziej renomowanych salach koncertowych (choć Moutinho nie gardzi też muzycznymi piwnicami Lizbony) Pedro wraca do Gdańska. W czasie jubileuszowego festiwalu mistrz fado wystąpi aż trzykrotnie. We czwartek 10 września i piątek 11 września Noce Fado z udziałem Pedro Moutinho odbędą się w Piwnicy Rajców przy Długim Targu.

Jego występ zaplanowany jest także w sobotę 12 września w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, jako ostatni tego dnia.

Sobotnią Noc Fado na Ołowiance poprzedzi koncert Yamiego Aloeli, wokalisty, multiinstrumentalisty, rodem z Angoli, poruszającego się równie sprawnie w klimatach fado, dźwiękach afrykańskich jak też jazzowych improwizacjach czy funkowych beatach. Yami zaprezentuje swoje możliwości w sobotę dwukrotnie - obok wieczornego show w Filharmonii będzie można go zobaczyć po południu, w Starym Maneżu.