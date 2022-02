Są gminy, które nie wydają na komunikację zbiorową ani złotówki – informują młodzi działacze partii Razem

Podczas spotkania z mediami 15 lutego 2022 roku przy dworcu podmiejskim SKM w Gdyni członkowie organizacji Młodzi Razem Igor Bloch, Konrad Kowalski i Zofia Helak z młodzieżówki opowiadali o problemach swoich i rówieśników z dojazdem z mniejszych miejscowości do m. in. Trójmiasta i Starogardu Gd. Mówili o źle ułożonych rozkładach jazdy autobusów i pociągów, nieskoordynowanych z rozpoczęciem lekcji w szkołach, o miejscach, z których samochodem da się dojechać do miasta w kilka minut, jednak kursują stamtąd tylko 3 autobusy dziennie, o wypadających kursach czy o przeładowanych pojazdach, które nie zabierają pasażerów.