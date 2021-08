Autobus od drzwi do drzwi i na żądanie? To możliwe. Jak walczyć z komunikacyjnymi pustyniami?

- Sprawny transport pasażerski to istotny składnik jakości życia. Gdy go brakuje, może dochodzić do tzw. wykluczenia transportowego zarówno określonych grup społecznych, jak i całych terytoriów – podkreśla prof. Tomasz Komornicki z PAN i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, geograf, ekonomista, ekspert w dziedzinie polityki transportowej i planowania przestrzennego. - O wykluczeniu decyduje w dużej mierze dostęp do transportu publicznego, choć układ i jakość infrastruktury drogowej dla podróży indywidualnych także nie są bez znaczenia.