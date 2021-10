Sytuacja komunikacji publicznej na Pomorzu jest tragiczna – przekonywali młodzi działacze partii Razem

- Sytuacja komunikacji zbiorowej poza Trójmiastem – w gminach mniejszych, w gminach, gdzie są mniejsze miasta, jest tragiczna. Tam jest mało kursów, tabor jest przestarzały, często się po prostu rozlatuje podczas drogi. Żadnego zastępstwa nie ma na wypadek awarii. Bilety są drogie. Kursów jest bardzo mało i z tym wszystkim muszą sobie radzić uczniowie i uczennice, którzy jeżdżą do szkół; często w Trójmieście właśnie. Jesteśmy tu po to, żeby wyrazić głos sprzeciwu i żeby zainterweniować w tej sprawie – zaznaczył Konrad Kowalski z Młodzi Razem. Jak zastrzegł, choć sam mieszka w Gdańsku, to jako mieszkańcowi przedmieść dojazd zajmuje mu ponad godzinę.

- Mieszkam w Baninie, to miejscowość pod Gdańskiem i mamy tam tak naprawdę jeden autobus i jeden pociąg kursujący co godzinę-dwie godziny i ten pociąg jest ok. 30 minut od centrum wsi, więc, jeśli chcemy dojechać do szkoły na godz. 7.40 to musimy wstać o godz. 5 rano i iść pół godziny na stację kolejową – relacjonował Witek Józefczyk z zarządu Młodych Razem Pomorze, który wskazywał, że podobna sytuacja spotyka jego rówieśników z Rębiechowa, Kartuz, Żukowa i wielu innych miejscowości.