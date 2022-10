Raport drogowy. Korki w Sopocie! Utrudnienia na trójmiejskich drogach (14.10.2022 r.). Gdzie są remonty?

Aktualizacja, 14.10.2022 r., godz. 13:12

Roboty drogowe na ul. Przytulnej w Gdańsku. Co się zmieni dla kierowców?

•14.10.2022 r., 8:40

Na drodze krajowej numer 6 na ul. Sobieskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Kombatantów w Rumi trwa przebudowa tego skrzyżowania. Zakończenie prac planowane jest na 30 grudnia tego roku.

•14.10.2022 r., 8:20

Ruch w okolicy "Zieleniaka" przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku odbywa się bez większych utrudnień.

Jakub Cyrzan

•14.10.2022 r., 8:15

Władze Miasta Gdyni informują, że przez najbliższy miesiąc zamknięty jest końcowy odcinek ul. Źródło Marii. Co więcej, ruch na ulicy Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej w kierunku centrum odbywa się tylko lewym pasem.

Szczegóły:

wjazd i wyjazd z ul. Źródło Marii przez ul. Starodworcową,

główny objazd ul. Wschodnią - ul. Starodworcową do ul. Chwaszczyńskiej/Wielkopolskiej,

dodatkowy objazd: ul. Źródło Marii - ul. Orną - ul. Maszopów - ul. Starodworcową.

•14.10.2022 r., 7:40

O godz. 18:00 (14.10.2022 r.) nastąpi zawężenie obu jezdni Obwodnicy Trójmiasta (w rejonie węzła Gdynia Wielki Kack) do jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Ponadto zamknięta będzie łącznica w relacji Chwaszczyno - Gdańsk. Takie utrudnienia potrwają do 15 października 2022 roku do godz. 5:00.