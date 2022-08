W poniedziałek 8 sierpnia rusza remont fragmentu al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Zobacz jakie będą utrudnienia

Rano w poniedziałek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie al. Grunwaldzkiej. Na wysokości budynku przy al. Grunwaldzkiej 411, przy zatoce autobusowej (jezdnia w kierunku Sopotu) i na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do Derdowskiego wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca sierpnia.