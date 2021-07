Radni PiS krytykują miejski portal za wiadomości o wiecu Donalda Tuska. Rzecznik prezydent Gdańska odpowiada

Koralewski i inni przedstawiciele klubu PiS wskazywali, że portal wykorzystano do politycznej agitacji – zamieszczając na nim informację [b]o wiecu Donalda Tuska.

– Abstrahując od kosztów – mieszkańcy Gdańska wydają na ten portal 4 mln zł w ciągu roku – okazuje się, że uprawia się na nim ordynarną propagandę polityczną, agitującą mieszkańców Gdańska na więc Donalda Tuska. Wielokrotnie spotkaliśmy się z politycznymi wystąpieniami, z krytyką rządu. A przecież pieniądze wszystkich gdańszczan, niezależnie od ich poglądów politycznych, finansują ten miejski portal. Przecież to powinna być strona internetowa za kilkanaście tysięcy złotych rocznie, a tymczasem jest to propagandowe medium za grube pieniądze, które służy twardej propagandzie Platformy Obywatelskiej, do której należą władze Gdańska – dodał Koralewski.