Większa rola gdańskich rad dzielnic oraz diety dla ich członków. Miejscy radni PiS z projektem apelu, radni dzielnic komentują

Kazimierz Koralewski stwierdza dalej, że obowiązujące statuty dzielnic nie dają dużych kompetencji, a "głos płynący z rad w formie wniosków lub uchwał jest pomijany i lekceważony. Wskazuje też na niedawne "zgrzyty" w relacjach rad z władzami miasta - poza próbą utworzenia konwentów makrodzielnicowych - to apel wiceprzewodniczącej Rady z klubu Wszystko dla Gdańska Teresy Wasilewskiej. Radna w kwietniu wystąpiła do rad dzielnic z pomysłem o zrzeczenie się części budżetów na rzecz walki z epidemią, podobnie jak było to rok temu.

W piątek przed południem radni PiS zwołali w tej sprawie konferencję prasową, na której omówili swój apel.

- To w radach dzielnic zasiadają społecznicy, osoby pełne pasji, ludzie, którzy w swoich lokalnych ojczyznach znają dobrze problemy mieszkańców. To one stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku - mówił radny PiS Przemysław Malak, w przeszłości radny dzielnicy Piecki-Migowo. - Prezydent Dulkiewicz mówiła w kampanii samorządowej, że wzmocnienie rad dzielnic jest bardzo ważne. Tyle obietnice, a jak wygląda rzeczywistość po kilkunastu miesiącach? Do rad projekty uchwał Rady Miasta są wysyłane tuż przed sesją, mają mało czasu by wydać opinie. Uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego są często odrzucane. Często nie ma odpowiedzi na uchwały rad dzielnic. Niedawno była propozycja konwentów makrodzielnicowych, które miały nałożyć nowe obowiązki na przewodniczących zarządów. Brak też miejsca, w którym radni dzielnic mogą załatwić sprawy urzędowe swoich dzielnic od A do Z. Często muszą biegać po urzędach - dodał.