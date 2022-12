Premier nie Tusk. Porażka "solisty". Komentarz Artura Kiełbasińskiego

SONDA: Czy Donald Tusk powinien zostać premierem?

Tymczasem wyniki IPSOS pokazują realną ocenę sytuacji w polskiej polityce. Donald Tusk jest postrzegany jako polityk wybitnie sprawny medialnie. Potrafi mówić twardo, potrafi atakować z uśmiechem, próbuje odwoływać się do emocji swojego elektoratu. Robi to też w nowoczesny sposób. Potrafi pojawić się w filmie na TikToku, w otoczeniu infantylnych gadżetów, ale do części młodego elektoratu to przemawia. Prosty przekaz, bez niuansów, bez weryfikacji danych - to skuteczny przekaz, jeśli chce się dokopać (dosłownie) przeciwnikom politycznym.