Pożar składowiska w Ostrowitem. Pół miliona złotych kary dla jednej z firm w powiecie gdańskim

Jak informuje WIOŚ, kolejne postępowanie jest jeszcze niezakończone.

- Wymierzając karę wzięto pod uwagę szereg czynników - podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. - Na wysokość nałożonej kary miał wpływ brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów, rodzaj zbieranych odpadów - zmieszane odpady z budowy, remontu oraz demontażu, a także odpady wielkogabarytowe, okres naruszenia - co najmniej 6 miesięcy, jak również ilość zebranych nielegalnie odpadów to co najmniej 904 m³.