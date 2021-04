Port Gdanski Eksploatacja SA inwestuje. Nowy żuraw zwiększy możliwości przeładunkowe

Pomorskie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ile dostało Pomorze w trzech transzach i gdzie trafiły środki? Oto raport na temat funduszu

Do tej pory na Pomorze trafiło już 713 958 365,59 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pomaga on samorządom, których budżety są uszczuplane wskutek kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Choć początkowo wsparcie dostawały wszystkie samorządy, później, w dwóch kolejnych transzach, otrzymywało je coraz mniej ośrodków. W drugiej i trzeciej turze fundusz wsparł najwięcej projektów w powiecie starogardzkim. Choć od miesięcy politycy partii rządzącej zapewniają, że kryterium polityczne nie ma znaczenia w podziale pieniędzy, to starogardzki jest powiatem, w którym Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem na Pomorzu.