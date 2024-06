Polscy projektanci mody promują się w Gdyni. Targi i pokazy w ramach Klif Design Days. To pierwsza edycja tego wydarzenia, będą kolejne BS

W Gdyni rozpoczęła się już pierwsza edycja targów Klif Design Days. Jest to inicjatywa mająca na celu promowanie polskich marek odzieżowych i rodzimych projektantów. Targi rozpoczęły się od pokazu mody. W Galerii Klif przy al. Zwycięstwa 256 w Gdyni Orłowie wydarzenie to potrwa do soboty 8 czerwca.