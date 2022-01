PKM Południe. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie. Jego przyznanie przyśpieszy realizację całej inwestycji

PKM Południe - złożenie wniosku o dofinansowanie

Jak informuje PKM, wniosek złożony przez spółkę do konkursu Connecting Europe Facility 2021-2027, Transport – Actions related to sustainable and multimodal mobility, Multimodal passenger hubs – studies obejmuje uzyskanie finansowania dla prac przygotowawczych dla inwestycji: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Zadanie I - Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Gdańska”. Jest to część projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”.

Zadanie I projektu PKM Południe obejmuje budowę zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście linię kolejową nr 250 na wysokości przystanku Gdańsk Śródmieście do planowanego węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.