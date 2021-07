Pomorski samorząd kupuje pociągi elektryczne. Mają być szybsze i bardziej przyjazne pasażerom. W lipcu ruszają przetargi

Samorząd wojewódzki przygotowuje się do ogłoszenia dwóch przetargów na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zgodnie z zapowiedzią urzędników, procedura powinna ruszyć w lipcu br. Pierwszy z przetargów dotyczyć będzie 30 pojazdów do obsługi aglomeracji, czyli linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście – Wejherowo. Drugi, 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi sieci PKM po elektryfikacji.