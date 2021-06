PKM Południe z podpisaną umową na dokumentację. To krok w kierunku rozbudowy linii kolejowej na Pomorzu

- To ważna inwestycja dla Gdańska Południe, ale ważna – i to chcę z całą mocą podkreślić – także dla budowania i rozwijania metropolii w naszym obszarze – mówiła z kolei Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i wskazała na trudne do rozgarniczenia od Trójmiasta przyległe miejscowości, takie jak chociażby Kowale, leżące w gminie Kolbudy, a często uważane za część stolicy Pomorza. Dulkiewicz zaznaczyła, że przygotowywanie i sama budowa linii kolejowej potrwa i dziś nie sposób wyrokować, kiedy będzie gotowa. - Kolej to jest przyszłość – zaznaczyła jednak wyraźnie.