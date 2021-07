Pierwsza prokurator od Amber Gold we wrześniu trafi przed sąd. 9 lat po wybuchu afery

Prokuratura Okręgowa w Legnicy już w grudniu 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ akt oskarżenia przeciw prokurator Barbarze K., która przez pierwsze lata, bezpośrednio po złożeniu zawiadomienia do organów ścigania przez Komisję Nadzoru Finansowego, zajmowała się Amber Gold.

Wielomiesięczne oczekiwanie na proces wynika m.in. z faktu, że gdański sąd wystąpił do Sądu Najwyższego o przeniesienie sprawy, ponieważ oskarżycielka przez wiele lat pracowała właśnie w stolicy Pomorza - w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

Tam na jej biurko trafiła m.in. właśnie sprawa „złotej spółki” Marcina i Katarzyny P., która sprzeniewierzyć miała 850 milionów złotych należących do kilkunastu tysięcy klientów. Sąd Najwyższy w lutym bieżącego roku przychylił się do złożonego wniosku i przeniósł sprawę do Elbląga.