Perfuzja płuca. Pierwszy taki zabieg w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

[Perfuzja płuca w UCK

Cały proces odbywa się ex vivo, czyli poza organizmem dawcy. Metoda nazywa się w skrócie EVLP (ang. ex vivo lung perfusion) i jest uznana na całym świecie metoda, daje bowiem szansę na wykorzystanie do transplantacji płuc, które pierwotnie zostały sklasyfikowane jako nienadające się do przeszczepienia. Polega ona na tym, że narząd przez kilka godzin regenerowany jest poza ciałem dawcy w urządzeniu zwanym platformą perfuzyjną.