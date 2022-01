Ten sprzęt rozpozna wariant koronawirusa. Nowoczesna aparatura trafiła do pomorskiego Sanepidu Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Najnowszej generacji aparaturą badawczą do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dysponuje od niedawna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. W urządzenie o nazwie Mi-niSeq Seguencing System, które kosztowało ok. 1 mln zł zostało wyposażone w należące do WSSE laboratorium. - Materiałem do sekwencjonowania jest RNA wirusa, natomiast samo RNA izoluje się wcześniej z próbki wymazu od osoby, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem - tłumaczy dr Maciej Merkisz, dyrektor pomorskiego Sanepidu. Dzięki temu, że laboratorium WSSE w Gdańsku udało się wyposażyć w tak specjalistyczną aparaturę badawczą, wyniki sekwencjonowania RNA SARS-CoV-2 próbek z terenu naszego województwa będą znane bardzo szybko, co pozwoli na ocenę rozpowszechniania nowych wariantów w populacji niemal w czasie rzeczywistym.