Omikron nas zaleje. Będziemy musieli leczyć się w domach. Ale jak?

Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega - pod koniec stycznia, gdy Omikron rozprzestrzeni się na cały kraj - grozi nam kompletny paraliż systemu ochrony zdrowia, przepełnione szpitale, niewydolna podstawowa opieka zdrowotna. Minister snuje czarne wizje i prorokuje prawdziwą katastrofę. Sytuacja musi być poważna, bo chyba po raz pierwszy podczas tej pandemii słyszymy od rządzących, że trzeba się przygotować na „ogromny kryzys”. W szpitalach może zabraknąć miejsc dla chorych, a w przychodniach POZ- lekarzy, którzy byliby w stanie monitorować domowe leczenie tysięcy zakażonych Polaków którym odmówiono hospitalizacji...

Nie rozumiem dlaczego, mimo tej wiedzy, władze nie podejmują żadnych działań prewencyjnych aby nie dopuścić do katastrofy. Jak fala wybuchnie, to siłą rzeczy cały ciężar opieki nad pacjentami covidowymi zostanie przesunięty na lekarzy rodzinnych. Zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej każdy lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien nawiązać kontakt z pacjentem i ordynować mu leki zarówno podczas porad udzielanych w poradniach jak i teleporad oraz monitorować jego stan. W praktyce będzie to bardzo trudne bo - po pierwsze - pacjenci nie robią sobie testów, po drugie refundacja przez NFZ testów została obniżona od 1 stycznia br. co w praktyce oznacza, że część laboratoriów przestanie je wykonywać bo nie będzie się im to opłacało. Poza tym prawda jest taka, że ten lekarz rodzinny nie ma pacjentowi nic do zaoferowania poza leczeniem objawowym. Nie ma i nie będzie powszechnie dostępnych żadnych doustnych leków przeciwwirusowych, które byłyby dostępne podczas tej piątej fali. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to jest to mydlenie oczu a nie jakaś konkretna oferta.