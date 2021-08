Osunięta ulica Janka Wiśniewskiego doczeka się odbudowy. Po dwóch latach od uszkodzenia

Gdyńscy urzędnicy tłumaczą, że skala zniszczeń dwa lata temu była na tyle poważna i rozległa, że nieprzejezdny odcinek znajdował się na styku działek należących m.in. do miasta i do Portu Gdynia. Przez co konieczne było podpisanie odpowiedniego porozumienia. To zostało podpisane w czerwcu tego roku. Miasto i Port Gdynia podzielili się kosztami remontu przepustu i korpusu drogi.

– Skala uszkodzeń na przepuście ul. Wiśniewskiego była bardzo rozległa. Przed rozpoczęciem odbudowy musieliśmy uzyskać wiele ekspertyz i uzgodnień w obrębie branży drogowej, mostowej i elektroenergetycznej. Dysponujemy już pełną dokumentacją i zawarliśmy stosowne porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., który będzie partycypował w kosztach realizacji tej wieloetapowej inwestycji. Teraz czekamy na oferty wykonawców. Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie odbudowy, bo to ważny rejon komunikacyjny nie tylko dla mieszkańców północnych dzielnic, ale też ruchu tranzytowego z gdyńskim portem – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.