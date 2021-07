Opiekunka do dzieci podejrzana o dorabianie kluczy i okradanie pracodawców. Wkrótce trafi przed sąd

- Kobieta dorobiła klucze, opiekując się dziećmi, a później wielokrotnie wracała do mieszkania pod naszą nieobecność i zabierała biżuterię, perfumy, cenne drobiazgi i markowe ubrania. Dopiero niedawno zgłosiliśmy sprawę policji, ale mamy niezbity dowód w postaci nagrań – przekonywała w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” w grudniu 2020 roku pani Magdalena [nazwisko do wiadomości redakcji] z podgdańskich Kowali. Twierdziła, że proceder trwał 2 lata, na jaw wyszedł dzięki kamerze tzw. cichego alarmu, a do niej zgłosiły się już kolejne poszkodowane osoby.

Zdecydowaliśmy się napisać o sprawie i opublikować nagranie kamery, a sprawą szybko zainteresowały się kolejne media.