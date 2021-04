Odpady koło Babich Dołów szpecą okolicę i zagrażają mieszkańcom? Polska 2050 apeluje o interwencję

Nie tylko sinice! Makroglony na kąpieliskach w Trójmieście. "Rozwijają się przy dnie, ale podczas falowania są wyrzucane na brzeg"

Tegoroczny zakwit sinic nie jest wyjątkowo uciążliwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie sezony, podczas których dochodziło do prawdziwego paraliżu kąpielisk. Plaże są zamykane sporadycznie, a najczęściej już następnego dnia ratownicy podejmują decyzję o wywieszeniu białej flagi. Nie oznacza to jednak, że mętna woda nie daje się we znaki plażowiczom. Trójmiejscy naukowcy zauważają, że problemem w tym momencie nie są już tylko sinice, ale również makroglony.