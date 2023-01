Plaże w rejonie Gdyni i gminy Kosakowo zostaną poszerzone. Ruszyły pierwsze prace

Kolejne plaże zostaną poszerzone

Prace na odcinku linii brzegowej Babie Doły, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy potrwa do końca lutego i obejmie odcinek o długości ok. 600 m od torpedowni w kierunku Oksywia. Na pozostałym odcinku, na którym plaży aktualnie nie ma lub jest szczątkowa, prace będą prowadzone od czerwca. Łącznie w rejonie Babich Dołach brzeg zostanie wzmocniony piaskiem w ilości ok 400 tys. m3, co pozwoli uzyskać plażę o szerokości ok. 70 m (obecnie ma ona od 5 do 10 m, a fragmentami nie mam jej wcale). Refulacja w Mechelinkach powinna rozpocząć się w lutym, a w Rewie na przełomie maja i czerwca.

- Łączna kubatura robót czerpalnych w ramach modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu wynosi 3,5 mln m3, z czego ok. 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski w celu jego wzmocnienia przed erozją. Odcinek linii brzegowej o długości około sześciu kilometrów, wskazany w ramach tego projektu, zostanie poddany refulacji po raz pierwszy w historii. Wymaga on ochrony z uwagi na silną erozję, a w przypadku Rewy, również zagrożenie powodziowe - mówi Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Rozpoczęło się poszerzanie kolejnych plaż! mat. prasowe PRCIP

Prowadzone są również prace na torze podejściowym do Portu Gdynia. Tor wodny po zakończeniu prac na długości 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m.