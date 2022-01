Od 1 lutego ceny żywności z niższym VAT. Będzie taniej, ale drożej niż teraz

Za tydzień żywność będzie opodatkowanie niższym VAT. To element tarczy antyinflacyjnej, która ma przyhamować dynamiczny wzrost cen. Na okres od 1 lutego do 31 lipca obniżona do 0 proc. zostanie stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obecnie VAT wynosi 5 proc. Rząd liczy, że sklepy z początkiem lutego obniżą proporcjonalnie ceny. Największe sieci handlowe już zresztą zapowiedziały, że uwzględnią obniżkę VAT w cennikach.

Jak wyliczał rząd dzięki temu działaniu przeciętna rodzina ma zaoszczędzić ok. 45 zł miesięcznie na kosztach zakupu żywności.

Możliwe, że zaoszczędzi, jednak nie ma co liczyć na powrót cen z momentu ogłoszenia tarczy antyinflacyjnej. Ceny rosną cały czas i będą rosły do wprowadzenia zerowego VAT, zatem tarcza jedynie przyhamuje wzrost cen, a nie doprowadzi do ich obniżenia. Pisaliśmy o tym zresztą już tydzień temu w artykule

.

Ekonomista Rafał Mundry na Twitterze przedstawił prognozę jak mogą po 1 lutym wyglądać ceny w sklepach spożywczych. Wynika z niej, że będzie taniej, ale drożej niż teraz. Jak wylicza, obniżka VAT nie spowoduje powrotu do "starych cen". I tak będą wyższe.

źródło: twitter.com/RafalMundry

Ekonomista porównał także dzięki aplikacji Glovo ceny w Biedronce obowiązujące w minioną niedzielę i z terminem dostawy na kolejny dzień, w poniedziałek. Zestawienie pokazało wzrost cen wielu produktów spożywczych.