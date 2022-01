Sieci handlowe zapowiadają obniżki. Żywność ma być nieco tańsza z początkiem lutego z powodu obniżki VAT

Tydzień temu rząd zapowiedział Tarczę Antyinflacyjną 2.0.

- Miliony polskich rodzin liczą każdy grosz i każdą złotówkę. Bezprecedensowa obniżka podatków i najwyższa kwota wolna jaką mieliśmy w historii mają na celu ochronę budżetów polskich rodzin. I dodał: Idziemy dalej ze śmiałymi i odważnymi działaniami, które mają pomóc w walce z inflacją - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jednym z rozwiązań, na okres od 1 lutego do 31 lipca jest obniżenie do 0 proc. stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obecnie VAT wynosi 5 proc. Dzięki temu działaniu przeciętna rodzina ma zaoszczędzić ok. 45 zł miesięcznie - wylicza rząd.

Sieci handlowe już komunikują, że zerowa stawka podatku przełoży się na niższe ceny.

Jedną z sieci, która poinformowała już swoich klientów o obniżkach cen, jest sklep Stokrotka. Nowe, niższe ceny pojawią się na półkach już 1 lutego.