Chleb musi drożeć z powodu zabójczych dla piekarni kosztów. W mojej piekarni faktura za gaz wzrosła z 2,5 do 12 tysięcy złotych

Grzegorz Pellowski, właściciel Piekarni Cukierni "Pellowski", członek zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Branża piekarnicza mocno ucierpiała wskutek podwyżek cen energii, gazu?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że piekarnictwo jest bardzo energochłonna działalnością. Mamy świadomość, że wiszą nad nami ciemne chmury. Piekarnie i cukiernie otrzymują faktury za gaz, którego koszty wrosły drastycznie. W moim przypadku przykładowo, piekarnia na Podwalu Staromiejskim ma długoterminową umowę na gaz przemysłowy i jego cena na szczęście się nie zmieni. Za to nasza piekarnia na Rajskiej, nie mająca umowy długoterminowej na gaz przemysłowy, do tej pory płaciła za gaz 2,5 tys. zł, nowa faktura opiewa na 12 tys. zł. To są porażające ceny i koszty, tylko gazu.

Pozostałe koszty także mocno wzrosły?

Oczywiście tak. Rachunki za energię elektryczną, inne media, w górę bardzo poszły ceny surowców. Więcej kosztują praktycznie wszystkie składowe końcowej ceny pieczywa. Mąka na przestrzeni półtora roku zdrożała o 100 proc. Rosną także koszty pracy. Inflacja i coraz wyższe koszty utrzymania powodują, że moi pracownicy oczekują podwyżek płac. I ja to rozumiem, ale sumując to wszystko razem mamy prawdziwą lawinę rosnących kosztów. Najgorsze jest jednak to, że nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to się skończy, gdzie jest granica podwyżek cen energii, gazu, jak długo utrzyma się wysoka inflacja. Na to nakłada się kolejna fala epidemii koronawirusa.