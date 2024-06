Obchody 80. rocznicy desantu w Normandii. To największa operacja w historii Andrzej Kowalski

6 czerwca obchodzimy rocznicę rozpoczęcia największej operacji desantowej w historii wojen. W 1944 roku na plażach Normandii lądowały wojska alianckie, co otworzyło zupełnie nowy etap w trakcie II wojny światowej. To od tego momentu nazistowskie Niemcy zostały zmuszone do desperackiej obrony na trzech frontach.