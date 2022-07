Najstarszy budynek w Gdańsku zostanie wyremontowany. Koszt realizacji wyniesie około 12 mln zł

Ze strony miejskiej umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i Karol Kalinowski, dyrektor DRMG, a ze strony wykonawcy Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko.

- Podpisujemy umowę na pierwszy etap rewitalizacji obiektu, który jest jednym z najstarszych ocalałych w Gdańsku po II wojnie światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję sierocińca, szpitala i miejsca opieki - mówiła podczas podpisania umowy prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Rewitalizując to miejsce, chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych. Chcielibyśmy, żeby było to miejsce kultury, wolności słowa, ale również schronienie dla osób, które w swoim miejscu zamieszkania nie mogą swobodnie tworzyć kultury i literatury.