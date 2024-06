Mija 25 lat od pielgrzymki Jana Pawła II. 5 czerwca papież odwiedził Trójmiasto

Tego samego dnia na sopockim hipodromie Jan Paweł II odprawił mszę świętą w obecności kilkuset tysięcy wiernych. Podczas obrzędu papież wygłosił do zebranych homilię poświęconą św. Wojciechowi.

„Wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla Was wszystkich, dla Waszego postępu i radości w wierze, aby rosła Wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was” – tak mówi św. Paweł Apostoł w dzisiejszej liturgii. Mówi słowami Listu do Filipian, ale słowa te w przedziwny sposób brzmią tu na śladach Wojciechowych. Jakby to nie Paweł mówił do Filipian, ale Wojciech do nas, Polaków - rozpozął Jan Paweł II.