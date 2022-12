Malbork. "Wigilijne moczenie" morsów, czyli świąteczna kąpiel w lodowatym Nogacie. Zobaczcie zdjęcia

Malbork. Morsy morsowały tuż przed Świętami Bożego Narodzenia

Ta wigilijna kąpiel stała się już tradycją Malborskich Morsów. Tym razem odbyła się w nowej, stałej „miejscówce”, czyli na Kąpielisku Miejskim przy ul. Wileńskiej 1 w Malborku. Kto nie zdołał wyrwać się z wiru świątecznych przygotowań, ale chciałby dołączyć do tych pasjonatów zimnych kąpieli, może to zrobić w innych terminach.

Kim są Malborskie Morsy? To – jak mówią o sobie - stowarzyszenie pozytywnie zakręconych ludzi.

- Nasza furtka jest otwarta dla każdego zainteresowanego zimnymi kąpielami. Z nami można się moczyć w butach lub bez, pływać, jeździć rowerem, chodzić w gaciach po górach, pomagać innym, biegać i śpiewać – informują Malborskie Morsy.

Ci, którym po głowie chodzi morsowanie, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać lub najzwyczajniej się boją – otrzymają życzliwe rady. Kąpiele odbywają się w niedziele o godz. 11 oraz wtorki i czwartki o godz. 19. To praktycznie „żelazne” terminy, ale zdarzają się wyjątki, jak to „Wigilijne moczenie”.