Tak morsy rozpoczęły kąpielowy sezon 2022. Uśmiechy na twarzach entuzjastów zimowych doznań mówią wszystko

Morsy z całej Polski rozpoczęły kolejny zimny sezon

Przyjemne pieczenie skóry, dopływ endorfin, czyli hormonu szczęścia oraz uśmiechy na twarzach - tak można opisać najprzyjemniejsze reakcje na kąpiel w zimnej wodzie. Spadek temperatur poniżej 0 stopni Celsjusza uaktywnił morsy, które mogły rozpocząć nowy sezon.

Grupy morsów z całej Polski chwalą sobie zimne kąpiele i zachęcają innych do podjęcia wyzwania. Tak, jak w przypadku wszystkich innych aktywności, warto jednak odpowiednio się przygotować do rozpoczęcia tych specyficznych rytuałów. Doświadczeniem służą regularnie morsujący od lat. Przeciwskazania w morsowaniu to m.in. nadciśnienie tętnicze, padaczka, czy... przeziębienie.

Wszyscy ci, którzy cieszą się dobrym stanem zdrowia nie mają się jednak powodów do niepokoju. Dobre towarzystwo i przełamanie pierwszej reakcji na zimną wodę gwarantują, że morsowanie stanie się sposobem na aktywne spędzanie czasu. A o korzyściach płynących z poddawania ciału tej próbie można przeczytać w materiale poniżej.