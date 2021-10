Lekarze mówią o syndromie Anny Przybylskiej. Wiele kobiet zaczęło się bać raka trzustki. Pacjentki zgłaszają się na badania

– Rzeczywiście, zarówno nasza poradnia chirurgiczna jak i gastroenterologiczna są wręcz oblężone przez pacjentki, które zaczęły się bać ponieważ podczas badania USG, w tym przypadku jamy brzusznej – wykryto u nich zmiany w trzustce. Zgłaszają się do nas z prośbą o interpretację tych zmian. Szczęśliwie są to najczęściej zmiany płynowe, czyli torbiele. Problem dotyczy młodych kobiet między 20. a 40. rokiem życia, którym coś co dzieje się w trzustce – kojarzą się z Anią Przybylską i jej dramatyczną walką o życie.

Syndrom Przybylskiej?

– Można by tak to nazwać, choć gdyby podrążyć ten temat głębiej, to okazałoby się, że rak trzustki i torbiele trzustki to różne choroby, o zupełnie innej etiologii. Bardzo dobrze, że młode kobiety utożsamiły sobie tę nieszczęśliwą historię z tym, co uwidacznia w trzustce badanie ultrasonograficzne. Kobiety już od dawna mają dużą świadomość, jeśli chodzi o kontrolę swoich piersi i coraz bardziej zwracają uwagę na narząd rodny.

Prof. Stanisław Hać, kierownik podzespołu zajmującego się chirurgią trzustki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku Karolina Misztal